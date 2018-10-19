Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем

Следователи продолжают расследование в Керченском политехническом колледже. В настоящий момент в здание не пускают ни студентов, ни преподавателей. На месте работают оперативники.

Накануне учебное заведение атаковал 18-летний студент Владислав Росляков. Юноша привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по учащимся и ученикам. Жертвами трагедии стал 21 человек. Порядка 50 – ранены.

Повсюду битое стекло и обломки мебели. На стенах - следы от попадания металлических осколков, местами выбиты стекла, а на полу остались следы крови.

Один из студентов заведения рассказал о героическом поступке преподавателя колледжа - Александра Моисеенко. Чтобы спасти своих учеников, учитель отвлекал стрелка, параллельно держа дверь, тем самым позволяя своим студентам покинуть помещение. Росляков выстрелил преподавателю в ногу, после чего начал издеваться над ним.

Сейчас неравнодушные несут к его фотографии цветы. Напомним, сегодня на главной площади Керчи прошло прощание с погибшими в результате трагедии. Начиная с 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.