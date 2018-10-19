«Пыталась встать, но нога уже была сломана»: выжившие при взрыве в Керчи делятся страшными воспоминаниями

Шестеро подростков, пострадавших во время стрельбы в Керчи, сейчас находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние трех из них врачи до сих пор оценивают, как крайней степени тяжести.

В больничных палатах они все еще подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще три девушки находятся в стабильно тяжелом состоянии. Вчерашний перелет из Крыма пострадавшие перенесли нормально, ухудшений не было. Об этом рассказывает министр здравоохранения Вероника Скворцова, она лично посетила всех эвакуированных в московских больницах.

Еще две женщины находятся в институте Вишневского, там ночью одной из них, 63-летней сотруднице колледжа, сделали операцию. От взрыва у нее диагностировали тяжелое поражение кишечника и печени, из ее брюшной полости достали осколки и металлические предметы, которыми была начинены бомба. Сейчас женщина в реанимации, но уже пришла в сознание.

Операцию пережила и 20-летнняя девушка - у нее тяжелые переломы ног. Одна пострадавшая с подозрением на перелом основания черепа находится в Исследовательском центре нейрохирургии имени Бурденко.

В сознание пришли крымчане, эвакуированные в краснодарские больницы. Раненных доставляли вертолетами и на реанимобилях те, кто уже вышел из состояния шока рассказывают журналистам, что они видели, когда произошел взрыв.

«Был взрыв, резко стало светло, везде пыль, крики, меня оглушило, я попыталась встать на ногу, но она уже была у меня сломана», - рассказала пострадавшая Наталья Тарасова. «Резко сзади себя почувствовала волну, потом вокруг был огонь, потом закричали девочки, до меня как дошло, что произошло, я быстро спустилась вниз и поползла», - вспомнила Яна Егорова, которая пострадала при трагедии.

Всего в Краснодар перевезли 14 человек состояние всех пострадавших - пока оценивается как тяжелое, им предстоит продолжительное лечение и возможно еще несколько операций.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков совершил нападение на учебное учреждение в Керчи, он подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по людям, после этого покончил собой. В результате происшествия погиб 21 человек.