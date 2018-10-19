Кокорин расплакался на суде и попросил отпустить его

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин обратился к суду во время рассмотрения апелляции о мере пресечения.

Спортсмен отметил, что суд избрал чрезмерно строгую меру пресечения для него. Он подчеркнул, что неоднократно приносил свои извинения пострадавшим в инциденте.

«Это недостойный поступок, он стал для меня уроком. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник», - передает слова Кокорина Sport24.

Футболист пояснил, что у него нет намерений скрываться и попросил отпустить его.

«У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний», - добавил он.

Тем не менее, по итогам заседания было принято решение оставить Кокорина под арестом.

Напомним, 8 октября Мамаев, Кокорин и его брат устроили драку в одном из московских кафе, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

По постановлению суда Кокорин и Мамаев были оставлены под стражей на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.