Поезд раздавил толпу людей, стоящих на рельсах: видео момента трагедии

В толпу индийцев в городе Амритсар на полном ходу въехал пассажирский поезд. По предварительной информации, жертвами происшествия стали 50 человек.

«Мы эвакуируем людей, пострадавших отправляют в больницы», - рассказал представитель правоохранительных органов изданию ANI.

Как сообщает FirstPost, поиск погибших и пострадавших осложняет то, что у спасателей нет фонарей.

Отмечается, что люди, стоя на железнодорожных путях, наблюдали за сжиганием чучела Раваны, которое является символом зла, живущего в каждом человеке. Мероприятие проходило во время празднования индуистского фестиваля Дашары.

По словам очевидцев, приближающийся поезд невозможно было услышать из-за громкого треска, который шел от огромного горящего чучела. Состав направлялся в Амритсар из города Джаландхар, при этом путь для его проезда был закрыт.