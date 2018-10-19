Число погибших при взрыве в Гатчине может увеличиться до пяти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что большого количества погибших в результате мощного взрыва на пиротехническом заводе в Ленинградской области не ожидается. По его словам, во время происшествия с зоне поражения находились пять человек.

Дрозденко добавил, что основная работа районного штаба уже выполнена, однако работы на месте будут проходить всю ночь.

Все силы МЧС были обеспечены необходимым оборудованием, техникой, а также продовольствием.

«Кроме того, полностью определились с компенсацией тем, кто пострадал», - добавил губернатор.

Размер суммы выплат не уточняется.

Напомним, в связи с инцидентом следственный комитет России по Ленобласти возбудил дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека.