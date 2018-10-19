Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Гатчине

Главврач гатчинской клинической межрайонной больницы Константин Хоритенко рассказал «Звезде» о состоянии пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленобласти.

«На сегодняшний момент у нас находится в стационаре двое пострадавших. По предварительной оценке, состояние было тяжелое. В настоящий момент состояние их оценивается, как средней тяжести. Это минно-взрывная травма, переломы, баротравма, то есть ожогов и других повреждений нет», - заявил Хоритенко.

Он отметил, что с пострадавшими были проведены все необходимые диагностические мероприятия, пациенты находятся в стабильном состоянии и получают все необходимое лечение.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, при происшествии в Гатчине двое погибли и два человека получили ранения.