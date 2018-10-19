На Украине назвали четыре версии крушения истребителя Су-27

Следователи рассматривают четыре версии причин крушения самолета СУ-27УБ во время крушения на Украине в рамках учений «Чисто небо-2018».

«Отрабатываются четыре основные версии – это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые повлекли катастрофу», - заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112».

Он добавил, что на воздушном судне недавно прошел капитальный ремонт с модернизацией, что свидетельствует о том, что самолет был пригоден для полета.

В настоящий момент следствие продолжается. Уже были опрошены все свидетели, в том числе и техники, работавшие над подготовкой самолета и сопровождавшие экипаж в полете.

Идет работа по снятию информации с черного ящика.

Напомним, истребитель Су-27 потерпел крушение 16 октября в районе деревни Уланов. В результате инцидента оба пилота погибли.

Самолет выполнял полет в рамках учений «Чистое небо-2018».