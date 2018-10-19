В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при взрыве в Гатчине

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области Юлия Петина рассказала «Звезде», что, по последним данным, при взрыве на заводе пиротехнике в Гатчине два человека погибли и двое получили ранения.

«В настоящий момент имеется информация о двух погибших и двух пострадавших. Продолжаются работы, возможно цифра будет меняться», - сообщила Петина.

Ранее появлялась информация о том, что на месте погиб один работник предприятия, пятеро человек были доставлены в больницу.

Следственный комитет России по Ленобласти возбудил дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».