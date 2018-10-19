Украина изъяла российское судно «Норд»

Украинская прокуратура передала российское судно «Норд» Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемой прокуратуре Крыма, сохранившейся в составе Генпрокуратуры Украины.

Решение было принято с целью сэкономить бюджетные средства, выделенные на содержание корабля. Предполагается, что судно может быть выставлено на аукцион.

Напомним, в марте 2018 года в Азовском море украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Тогда российских моряков обвинили в якобы незаконном пересечении государственной границы Украины и браконьерстве, несмотря на российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.