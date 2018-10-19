Впервые за почти 30 лет авианосец США вошел в Арктику

Сегодня, 19 октября, американский атомный авианосец впервые c 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.

По сообщению пресс-службы ВМС Соединенных Штатов, авианосная ударная группа во главе с USS Harry S. Truman направляется в Норвежское море для того, чтобы продемонстрировать «гибкость и прочность Военно-морских сил США».

Отмечается, что в Норвегии корабли будут участвовать в учениях НАТО Trident Juncture.

Авианосец ВМС США - USS America - в последний раз заходил в воды Арктики в 1991 году, тогда он участвовал в учениях North Star.

Ранее на побережье Исландии в рамках подготовки к учениям Trident Juncture высадились две тысячи морпехов США. Учения на севере Норвегии стартуют в конце октября.