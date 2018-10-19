Патриарх Кирилл обвинил Константинополь в раскольничестве

Русская православная церковь за границей заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в сообщении Архиерейского Синода РПЦЗ.

В сообщении подчеркивается, что Константинополь нанес «тяжелейшие оскорбления природе канонического православия».

Как отметил патриарх Кирилл, у РПЦ не было иного выхода после признания Константинополем легитимными украинских раскольнических структур. Он отметил, что Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками.

«Нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников, которые преданы анафеме. Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником», - заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что большинство православных верующих поддерживают решение Священного Синода.

Ранее Константинопольский патриархат заявил, что не собирается разрывать отношения с РПЦ.