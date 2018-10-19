На кладбище в Керчи появилась новая аллея из могил жертв атаки в колледже

На кладбище в Керчи появилась новая аллея, там похоронили погибших в результате расстрела и подрыва бомбы в политехническом колледже.

На фото, опубликованном в социальной сети, видно, что могилы утопают в венках.

Сегодня, 19 октября, на главной площади состоялось прощание с погибшими при нападении политехнический колледж. На панихиде присутствовали родственники и близкие жертв трагедии, жители города, а также представители власти Крыма.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение в Керчи, он подорвал самодельную бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по людям, после этого покончил собой. В результате происшествия погиб 21 человек.

Отмечается, что после необходимых экспертиз Росляков будет похоронен отдельно от своих жертв.