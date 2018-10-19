По факту взрыва на заводе пиротехники возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом говорится в официальном заявлении Следственного управления СК по Ленобласти.

В заявлении сказано, что на месте погиб один работник предприятия, еще пятеро доставлены в больницу, из которых двое - в крайне тяжелом состоянии.

Причины произошедшего устанавливаются. На место выехала оперативно-следственная группа.