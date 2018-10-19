Четыре человека пострадали и один погиб при взрыве на пиротехническом заводе в Ленобласти
Инцидент произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.
Фото: dtp47rus, Вконтакте
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате мощного взрыва в Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина. Об этом «Звезде» рассказала глава пресс-службы губернатора Ленобласти Екатерина Путронен.
По ее словам, двое пострадавших с легкими ранениями были отпущены домой. Еще два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
На месте инцидента были разобраны железнодорожные пути.
Путронен добавила, что в связи с ЧП в населенный пункт Малые Колпаны вскоре прибудет глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Взрыв ощущался за несколько километров. По словам одного из очевидцев, он уничтожил трехэтажное здание. Помимо этого в результате инцидента сгорели несколько машин.