Четыре человека пострадали и один погиб при взрыве на пиротехническом заводе в Ленобласти

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате мощного взрыва в Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина. Об этом «Звезде» рассказала глава пресс-службы губернатора Ленобласти Екатерина Путронен.

По ее словам, двое пострадавших с легкими ранениями были отпущены домой. Еще два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

На месте инцидента были разобраны железнодорожные пути.

Путронен добавила, что в связи с ЧП в населенный пункт Малые Колпаны вскоре прибудет глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Взрыв ощущался за несколько километров. По словам одного из очевидцев, он уничтожил трехэтажное здание. Помимо этого в результате инцидента сгорели несколько машин.