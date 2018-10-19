В МЧС сообщили о пострадавших при взрыве в Гатчине

При взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области пострадали люди, их количество пока неизвестно. Инцидент произошел на пиротехническом заводе «Авангард». Об этом сообщила «Звезде» представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Юлия Петина.

«По предварительным данным, имеются пострадавшие, количество неизвестно. Произошло частичное обрушение конструкций после технологического взрыва», - сказала она.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники полиции, администрации и экстренных служб.