«Яндекс» согласился удалять пиратский контент самостоятельно

Роскомнадзор заявил, что снял все разногласия с компанией «Яндекс» по поводу удаления пиратского контента из результатов поиска. В свою очередь, представители корпорации заявили, что они согласны подписать антипиратский меморандум в том случае, если так же поступит Mail.ru Group.

Сегодня представители «Яндекса» и Роскомнадзора договорились о том, что холдинг будет удалять пиратский контент из результатов по запросу правообладателя, а не по решению суда. Предполагается, что последняя встреча и подписание антипиратского меморандума состоится 1 ноября. Однако представители компании заявили, что готовы на это шаг лишь при условии, что все интернет-компании подпишут документ. Mail.ru Group сообщили, что уже и так негласно выполняют эти условия и не считают нужным подписывать какие-то меморандумы для этого. Слова представителей обеих компаний приводит издание РБК.

Напомним, в августа несколько каналов предъявили иски к компании «Яндекс» за то, что в поисковике отражаются ссылки на пиратский контент. Сейчас компания пошла на уступки и согласилась удалять такие ссылки.