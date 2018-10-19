Уничтоженное здание и сгоревшие машины: кадры последствий мощного взрыва в Гатчине

В Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина, произошел мощный взрыв. Инцидент произошел на пиротехническом заводе «Авангард».

Взрыв ощущался за несколько километров. По словам одного из очевидцев, он уничтожил трехэтажное здание. Видно, что дорогу завалило камнями и обломками, а также продолжает идти дым.

Как сообщил сотрудникэкстренных служб, работающий на месте инцидента, сгорели две машины. Информации о пострадавших на настоящий момент не поступало.

На месте работает бригада скорой помощи и сотрудники МЧС.