На место взрыва в Гатчине выехал губернатор Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выехал в населенный пункт Малые Колпаны, где недавно на пиротехническом заводе «Авангард» прогремел взрыв. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь губернатора Константин Визирякин. Туда же направился и глава областного МЧС Евгений Дайнеко.

Все обстоятельства случившегося уточняются. На месте происшествия уже работают полиция и экстренные службы. Территория завода оцеплена специалистами.

По словам очевидцев, из-за взрыва на ближайшую дорогу посыпались камни, с места ЧП идет густой дым, а в воздухе ощущается запах пороха.

По данным агентства РИА Новости, по меньшей мере два человека стали жертвами взрыва на заводе пиротехники. Под завалами могут находиться еще несколько человек.