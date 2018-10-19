На дорогу полетели камни: очевидец взрыва в Гатчине рассказал о первых минутах после ЧП
Пока о причинах происшествия не сообщается. Данных о пострадавших нет.
Фото: dtp47rus Вконтакте
Очевидец взрыва в Гатчина на пиротехническом заводе «Авангард» Максим Горбузов рассказал в эксклюзивном комментарии «Звезде», что происходит сейчас на месте.
«Повалил столб дыма, на дорогу камни полетели. Огромная груда камней», - рассказал Максим.
Он уточнил, что рядом стояла церковь, от которой «отлетел кусок». О причинах взрыва пока не сообщается.