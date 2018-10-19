Опубликовано видео с места мощного взрыва в Гатчине

В Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина, прогремел сильный взрыв. Первые кадры с места инцидента были опубликованы в Сети.

ЧП произошло на пиротехническом заводе «Авангард».

Как сообщают очевидцы, взрыв ощущался за несколько километров. В результате инцидента дорогу завалило камнями, с места взрыва идет густой дым и ощущается запах пороха.

Близлежащие территории оцеплены специалистами. На месте работают сотрудники МЧС, обстоятельна происшедшего выясняются.

Информации о погибших и пострадавших на настоящий момент не поступало.