Опубликовано видео с места мощного взрыва в Гатчине
В настоящий момент территория оцеплена, на месте работают скорая и МЧС.
Видео: Подслушано Гатчина, ВКонтакте
В Ленинградской области, в районе железнодорожной станции Гатчина, прогремел сильный взрыв. Первые кадры с места инцидента были опубликованы в Сети.
ЧП произошло на пиротехническом заводе «Авангард».
Как сообщают очевидцы, взрыв ощущался за несколько километров. В результате инцидента дорогу завалило камнями, с места взрыва идет густой дым и ощущается запах пороха.
Близлежащие территории оцеплены специалистами. На месте работают сотрудники МЧС, обстоятельна происшедшего выясняются.
Информации о погибших и пострадавших на настоящий момент не поступало.