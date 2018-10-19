«Тут катастрофа. Пиротехника рванула»: очевидцы публикуют кадры с места взрыва в Гатчине

Сильный взрыв прогремел в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. «Звезде» сообщили, что инцидент произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.

В социальных сетях пользователи публикуют видео с места событий. Один из очевидцев сообщил, что слышно, как на месте происшествия взрываются питарды.

«Тут катастрофа. Пиротехника рванула», - прокомментировал очевидец.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются. На место выехали сотрудники администрации, полиции и экстренных служб.