«Тут катастрофа. Пиротехника рванула»: очевидцы публикуют кадры с места взрыва в Гатчине
Один из очевидцев сообщил, что слышно, как на месте происшествия взрываются питарды.
Видео: Сергей Еременко, ВКонтакте
Сильный взрыв прогремел в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. «Звезде» сообщили, что инцидент произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.
В социальных сетях пользователи публикуют видео с места событий. Один из очевидцев сообщил, что слышно, как на месте происшествия взрываются питарды.
«Тут катастрофа. Пиротехника рванула», - прокомментировал очевидец.
Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются. На место выехали сотрудники администрации, полиции и экстренных служб.