Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат заявил, что не собирается разрывать отношения с РПЦ.

«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе», - передает сообщение пресс-службы агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что Константинополь продолжает поддерживать контакт с РПЦ, несмотря принятое Священным Синодом решение о разрыве отношений. Кроме того, все православные могут принимать участие в богослужении в константинопольских храмах.

Экзархат Константинополя призвал всех верующих молиться о единстве церкви.

Напомним, причиной разногласия между Константинопольским патриархатом и РПЦ послужило признание легитимными украинских раскольнических структур.