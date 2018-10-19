В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв

Очевидцы сообщили о сильном взрыве, прогремевшем в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. В Сети опубликованы первые кадры с места ЧП.

Как сообщили «Звезде» в региональном МЧС, взрыв произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняются. Жители Гатчины рассказали журналистам, что взрыв ощущался за несколько километров.

На место происшествия выехали сотрудники администрации, полиции и экстренных служб.