В районе ж/д станции в Гатчине под Петербургом прогремел сильный взрыв
Взрыв произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.
Фото: dtp47rus, Вконтакте
Видео: Подслушано Гатчина, ВКонтакте
Очевидцы сообщили о сильном взрыве, прогремевшем в районе товарной железнодорожной станции Гатчина в Ленинградской области. В Сети опубликованы первые кадры с места ЧП.
Как сообщили «Звезде» в региональном МЧС, взрыв произошел на пиротехническом заводе «Авангард» в населенном пункте Малые Колпаны.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняются. Жители Гатчины рассказали журналистам, что взрыв ощущался за несколько километров.
На место происшествия выехали сотрудники администрации, полиции и экстренных служб.