Полицейский сбил пенсионера на пешеходном переходе в КБР: видео

В среду 17 октября водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по федеральной трассе «Кавказ», при въезде в город Чегем Кабардино-Балкарской Республики допустил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу. За рулем машины был сотрудник полиции.

После ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где умер, не приходя в сознание.

Как сообщается на сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике, у водителя не было выявлено признаков алкогольного опьянения.

По данному факту была назначена служебная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.