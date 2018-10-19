Полицейский сбил пенсионера на пешеходном переходе в КБР: видео
После аварии пешеход был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание.
Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике
В среду 17 октября водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по федеральной трассе «Кавказ», при въезде в город Чегем Кабардино-Балкарской Республики допустил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу. За рулем машины был сотрудник полиции.
После ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где умер, не приходя в сознание.
Как сообщается на сайте МВД по Кабардино-Балкарской Республике, у водителя не было выявлено признаков алкогольного опьянения.
По данному факту была назначена служебная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.