Блогер Давидыч получил почти пять лет колонии за мошенничество

Суд приговорил известного блогера Эрика Китуашвили, основателя сообщества «Смотра.ру», известного как Давидыч, к четырем годам и восьми месяцам колонии по делу о мошенничестве со страховками машин и отмывании денег.

«По совокупности назначить наказание четыре года и восемь месяцев колонии общего режима», - объявил судья Антон Толстой, передает РИА Новости.

Прокурор просил приговорить Китуашвили к семи годам лишения свободы, адвокат настаивал на оправдании.

По версии следствия, блогером было инсценировано хищение застрахованных машин премиум-класса - BMW М5, Lexus LS430, BMW 745i и Mercedes SL55 AMG. Потом он получал за них по фальшивым документам страховое возмещение, которое позже отмывал.

Полиция оценивает общий ущерб в сумму около 10 миллионов рублей. Сам Китуашвили себя виновным не считает.