Порошенко сравнил предоставление автокефалии со стремлением вступить в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко сравнил предоставление Украине автокефалии со стремлением страны вступить в НАТО, стать частью Евросоюза, а также ввести безвизовым режим со странами-участницами ЕС.

«Автокефалия - это весомое событие из того же ряда, что и наше стремление к вступлению в ЕС и НАТО, соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного договора о "дружбе" с Россией и тому подобное», - заявил украинский лидер в своем Twitter.

Кроме того, он отметил, что этот шаг очень важен для развития Украины как страны.

Напомним, 11 октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию. После чего Священным Синодом было принято решение о разрыве отношений с Константинополем.