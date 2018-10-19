Опубликовано фото предметов, извлеченных из тела пострадавшей при взрыве в Керчи

При проведении операции в НИИ имени Вишневского Минздрава России из тела одной из пациенток, доставленных в Москву из Керчи, были извлечены металлические предметы: гвозди и болты.

Напомним, 17 октября в результате нападения на Керченский политехнический колледж погиб 21 человек, еще 50 пострадали. Стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент, который покончил жизнь самоубийством. Чтобы пострадало как можно больше людей, злоумышленник начинил самодельную бомбу металлическими предметами.

Сегодня, 19 октября, на главной площади Керчи прошло прощание с жертвами трагедии. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.