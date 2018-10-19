Минфин прогнозирует увеличение профицита бюджета в четыре раза

Министерство финансов России спрогнозировало увеличение профицита бюджета страны в 4,4 раза. В денежном эквиваленте это составит 2,139 триллиона рублей. Нужно сказать, что в действующем законодательстве был заложен профицит в 481 миллиард рублей.

Проект поправок в закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещен на портале нормативных правовых актов.

Минфин прогнозирует также и увеличение доходов бюджета с 17 до почти 19 триллионов рублей. Расходы тоже увеличатся, но на меньшую сумму - около 300 миллиардов.