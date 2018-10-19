Еще двоих пострадавших в керченском колледже госпитализировали

Еще двое пострадавших, ранее отказавшихся от госпитализации, обратились за медицинской помощью к врачам.

«Пациенты продолжают поступать. Вчера поступили двое, которые были с повреждениями более легкой тяжести», - цитирует «Керчь.ФМ» министра здравоохранения региона Александр Голенко.

Он отметил, что ранее обоим была оказана амбулаторная помощь, а также им было предложено поступить в стационар, однако пострадавшие отказались.

В настоящее время один их обратившихся за помощью был направлен в медицинское учреждение в Симферополе, другой - госпитализирован в местную больницу.

Напомним, 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. В результате атаки погиб 21 человек, еще около 50 - пострадали.

Сегодня на главной площади города прошло прощание с жертвами трагедии. Начиная с 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.