Мэр Керчи рассказал о похоронах студента, устроившего атаку на колледж

Студента Владислава Рослякова, устроившего атаку на керченский политехнический колледж, похоронят после проведения всех необходимых расследований и экспертиз.

Решение о месте похорон примут родственники молодого человека. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Ранее сообщалось, что Рослякова могут похоронить отдельно от тех, кто погиб от его руки, в секторе для безродных. Однако позже, как передает РИА Новости, Бороздин опроверг эту информацию.

Напомним, в результате атаки 18-летнего студента на политехнический колледж, где он устроил взрыв и стрельбу, погиб 21 человек, еще 50 пострадали. Сегодня на главной площади города прошло прощание с жертвами трагедии.

Начиная с 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.