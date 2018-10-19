Умер артист Малого театра Дмитрий Солодовник

Актер Дмитрий Солодовник скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте Малого театра, где он работал.

«19 октября ушел из жизни актер Малого театра Дмитрий Николаевич Солодовник», - говорится в сообщении.

О причинах смерти Солодовника пока не сообщается. О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

В 1999 году Солодовник окончил ВТУ имени Щепкина. Потом поступил на службу в Малый театр, где сыграл 26 ролей, в том числе Хлестакова из «Ревизора», Митрофанушку из «Недоросля», Дормидонта из «Поздней любви».

В кино Солодовник исполнил свыше десяти ролей. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Пятницкий», «Сатисфакция», «Паутина-3» и «Завещание Ленина».