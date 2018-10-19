Опубликовано видео церемонии прощания с погибшими в результате атаки в Керчи

На главной площади Керчи прошло прощание с погибшими в случившейся накануне атаке на политехнический колледж. «Звезда» публикует видео с траурной церемонии.

На панихиду пришли родственники и близкие жертв трагедии, жители города и представители власти Республики Крым. Государственный флаг на площади приспустили, играет траурная музыка. Все гробы с телами погибших закрыты.

Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, пострадали около 50.

Из них 17 человек похоронены в Керчи, еще четверо - в Краснодаре. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке тела одного из погибших в Челябинск.

Начиная с 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.