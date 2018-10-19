Названы дата и место похорон солиста группы «Нэнси»

Солиста группы «Нэнси» Сергей Бондаренко похоронят 20 октября в Киеве. Об этом рассказал РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.

«Сергея похоронят в Киеве в субботу», - заявил он.

Он отметил, что Бондаренко скончался в реанимации, причины смерти ему не известны.

Напомним, 18 октября солист музыкальной группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер в Киеве в возрасте 31 года. Музыкальный коллектив был основан Анатолием Бондаренко в 1992 году. Группа выпустила первый альбом под названием «Дым сигарет с ментолом». Коллективом было записано более 20 альбомов. В начале 2000-х в состав группы вошел сын основателя группы Сергей Бондаренко.