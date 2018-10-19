Коротченко: учебные заведения должны охранять профессиональные ЧОПы

Образовательные учреждения должны охранять профессиональные ЧОПы. Такую позицию высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя трагедию в Керченском технологическом колледже.

«Государство потратило миллиарды для обеспечения системы безопасности, и если она не работает, надо принимать конкретные меры. Я поддержку ту позицию, которую озвучил ряд депутатов Госдумы: охранять должны профессиональные ЧОПы, люди с опытом, а не бабульки и дедульки. Потому что даже если они захотят осуществить какой-то осмотр подозрительного студента, либо вещи, что он сделает? Его ведь сразу отодвинут в сторону», - подчеркнул эксперт на ток-шоу «Открытый эфир» на «Звезде».

В то же время Коротченко призвал не принимать поспешные решения в связи с атакой в Керчи. По мнению эксперта, все выводы необходимо делать после проведения расследования.

«Не надо по результатам этой трагедии принимать быстрые и эмоциональные решения. Эта ситуация должна быть осмыслена, расследование должно быть проведено, но мы должны системно, подчеркиваю, а не ситуативно, отреагировать на это», - сказал Коротченко.

В минувшую среду 17 октября один из учащихся Керченского технологического колледжа пронес в учебное заведение помповое ружье и взрывные устройства. Сначала он открыл прицельную стрельбу по людям, после чего произвел подрыв и покончил с собой. По последним данным, в результате атаки погибли 21 человек, еще около 50 пострадали.

По словам местных жителей, в колледже не было охраны, за порядком в учебном заведении следила только вахтерша. Именно она нажала тревожную кнопку после того, как услышала взрыв, стрельбу и крики напуганных студентов.

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