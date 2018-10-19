Суд оставил под арестом футболиста Кокорина

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отклонив апелляционную жалобу адвокатов футболиста.

Юристы просили отменить решение районного суда и избрать для их подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат футболиста Олег Попов указал, что его подзащитный в состоянии заплатить залог в 10 миллионов 400 тысяч рублей, которые есть на счету у его матери. Защита также указывала, что Александр Кокорин оказывает активное содействие следствию. Кроме того, спортсмен лично принес извинения пострадавшим в ходе инцидента с его участием, отметив, что данная ситуация является уроком для него на всю жизнь.

Однако судья Юлия Манеркина все же не приняла этих доводов и оставила Кокорина под арестом до 8 декабря, как и было определено ранее.

Ранее суд оставил также под арестом и младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, которого также обвиняют в побоях и хулиганстве. То же самое решение было вынесено и в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое остаются в СИЗО до 8 декабря.

Напомним, в ходе двух инцидентов с участием футболистов пострадали двое чиновников, а также водитель ведущей Первого канала.