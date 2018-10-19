Неадекватный мужчина напал с ножницами на полицейских в Германии

В Германии в населенном пункте Кирхайм мужчина напал на полицейских. Стражей порядка вызвала его мать и пожаловалась на неадекватное состояние сына. Когда полиция пришла к ним, мужчина напал на них с ножницами. Полиция вынуждена была защищаться.

Нападавший был убит. Позже от полученных травм скончалась и его мать. Пока неизвестно, что стало причиной ее смерти - либо сын сам ранил ее, либо она пострадала в результате стрельбы. Прокуратура пока не дала ответы на эти вопросы. О происшествии сообщил телеканал N-TV.

На месте работают следователи.