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Неадекватный мужчина напал с ножницами на полицейских в Германии

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:38 19.10.2018
Сообщается о том, что пострадали двое стражей порядка. Погибла также и мать нападавшего, которая и вызвала полицию.
Фото: René Priebe dpa Globallookpress
Видео: twitter /RalphStanger

В Германии в населенном пункте Кирхайм мужчина напал на полицейских. Стражей порядка вызвала его мать и пожаловалась на неадекватное состояние сына. Когда полиция пришла к ним, мужчина напал на них с ножницами. Полиция вынуждена была защищаться.

Нападавший был убит. Позже от полученных травм скончалась и его мать.  Пока неизвестно, что стало причиной  ее смерти - либо сын сам ранил ее, либо она пострадала в результате стрельбы. Прокуратура пока не дала ответы на эти вопросы. О происшествии сообщил телеканал N-TV.

На месте работают следователи.

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