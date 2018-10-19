В Москве побит температурный рекорд 137-летней давности

Температура воздуха в Москве сегодня прогрелась до рекордной отметки. Об этом сообщила «Звезде» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По данным на 11 часов дня 19 октября в столице было 15,1 градуса тепла, что превысило рекорд 70-летней давности. Но с течением дня столбик термометра поднялся еще выше, до 16,3 градусов, побив абсолютный рекорд для этого дня, который был зафиксирован еще в 1881 году.

«Продолжительная волна тепла, которая была у нас в октябре, к своему завершению начала отмечаться рекордной температурой. Так, вчера в Москве был обновлен максимум дня для 18 октября: максимальное значение составило 18,1 градуса. Предыдущий максимальный показатель в 17,5 градусов наблюдался в 1967 году. В пятницу 19 октября максимальная температура в Москве повысилась до 16,3 градусов. И это выше предыдущего рекорда для этой даты. Он равнялся 16,2 градусам и отмечался очень давно, в 1881 году», - рассказала Марина Макарова.

При этом метеоролог отметила, что день еще продолжается, поэтому уточнить окончательное максимальное значение температуры можно будет только к вечеру. Но говорить о рекорде уже можно.