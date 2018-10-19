Женщина упала в бассейн с голодными акулами в Китае: видео
Сотрудница одного из китайских торговых центров не заметила, что крышка аквариума открыта, и угодила к акулам.
Видео: CGTN, Youtube
Сотрудница торгового центра в Китае споткнулась и угодила в бассейн с голодными лимонными акулами.
Как пишет Metro, инцидент произошел в городе Цзясин. Женщина собиралась покормить хищников, поэтому резервуар оказался открыт. Отмечается, что работник молла хотела сократить путь, поскольку торопилась, и угодила в воду.
Женщине помогли коллеги, которые бросились в аквариум и достали ее практически из пасти акулы. Работница не пострадала.
Как отметили представители ТЦ, инцидент произошел утром, еще до открытия магазина для посетителей.