Си Цзиньпин попросил Шойгу передать большой привет Владимиру Путину

Си Цзиньпин назвал встречу с Сергеем Шойгу приятной и попросил его передать большой привет Владимиру Путину.

«Я вас прошу передать и моему старому другу господину Путину большой привет и наилучшие пожелания <...> Товарищ министр Шойгу! Мне очень приятно снова с вами встретиться. Добро пожаловать в Китай с визитом», - сказал Си Цзиньпин.

В своем выступлении Председатель КНР назвал успешным результаты 23-го заседания российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которую ранее провел Шойгу вместе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР.

Сергей Шойгу подчеркнул, что договоренности, достигнутые ранее об интенсивных контактах в сфере военного сотрудничества, полностью выполняются.