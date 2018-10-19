Пассажиры лайнера опубликовали жуткие кадры последствий сильной турбулентности

Пассажиры рейса Флорида-Буэнос-Айрес свой перелет запомнят надолго, и не потому что обслуживание было на высшем уровне. Самолет попал в зону турбулентности, и воздушное судно в течение 15 минут трясло как в блендере.

Фотографии, опубликованные пассажирами, настоятельно не рекомендованы к просмотру аэрофобам. По салону разбросаны личные вещи, которые выпали из ящиков, еда, над каждым креслом висят кислородные маски.

8 человек пострадали за эти 15 минут тряски. Им, по словам представителей авиакомпании, была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры, очевидно, благодарили высшие силы и инженеров-авиастроителей за то, что самолет остался цел.