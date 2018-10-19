Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве

Певец Вячеслав Добрынин находится в больнице. О том, что 72-летнего исполнителя госпитализировали, сообщил его директор Сергей Карпов.

«Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице», - цитирует Карпова АГН «Москва».

При этом директор певца не уточнил никаких деталей о состоянии здоровья Добрынина. По информации СМИ, артист находится в больнице уже несколько дней.

Вячеслав Добрынин - российский композитор и певец, народный артист Российской Федерации. Среди его наиболее известных хитов - «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Льется музыка».