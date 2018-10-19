Экс-министр финансов Крыма погиб в ДТП
Бывший министр финансов Крыма Павел Токарев трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Фото: пресс-служба Минфина Крыма
Советник председателя Государственного Совета Республики Крым, бывший министр финансов полуострова Павел Токарев погиб в аварии.
«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича», - сказано в сообщении Государственного совета республики.
Отмечается, что 57-летний Токарев посвятил жизнь труду в государственных органах, проявил себя как талантливый руководитель.
Павел Токарев родился в 1961 году в городе Мукачево в Закарпатской области.