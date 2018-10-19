«Вопиющее самоуправство»: РПЦЗ не признала действия Константинополя по Украине

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) выразил глубокую скорбь по поводу «неканонических» действий, предпринятых в последние дни Константинопольским Патриархатом. И заявил, что не признает никакой юридической силы за решениями Константинополя, вследствие чего прекращает с ним евхаристическое общение. Об этом говорится в официальном обращении РПЦЗ, опубликованном на сайте церкви.

«Высказав свое намерение установить ставропигию своей Церкви на Украине, Константинополь, таким образом, вторгся на каноническую территорию другой Поместной Церкви, что само по себе является вопиющим антиканоническим самоуправством. Поскольку Синод Константинопольской Церкви не имеет на подобные действия ни власти, ни права, мы прямо заявляем, что ни при каких обстоятельствах не признаем за подобными учреждениями юридической силы», - сказано в заявлении РПЦЗ.

Синод заявил, что полностью согласен с решением Священного Синода Московского Патриархата, который признал невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне. Сообщается, что для его восстановления «некогда славная Церковь-сестра» должна принести покаяние, отказаться от введения ложного и чуждого православию учения, возвратиться к православной вере и «прекратить свои беззакония».

«Мы извещаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно - как для архиереев и духовенства, так и для мирян. Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах», - отмечено в сообщении.

Кроме того, РПЦЗ осудила решения Константинопольского патриархата о восстановлении канонического статуса некоторых раскольников, которые были справедливо низвержены из сана за вопиющие канонические преступления.

Напомним, ранее Вселенский патриархат начал предоставление автокефалии церкви на Украине. До этого он также восстановил в сане преданных анафеме предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.