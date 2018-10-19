«Мисс Калифорнию» сбили насмерть, когда она переобувалась

Королеву красоты Калифорнии Яну Лаврентьеву сбил на смерть водитель на внедорожнике. Это произошло около полуночи на пешеходном переходе. Девушка ужинала с супругом и друзьям семьи. Они вышли из ресторана около 12 часов ночи, но девушки решили зайти в кофейню напротив, чтобы взять с собой кофе.

Яна начала переходить дорогу на зеленый сигнал. Времени у девушки было достаточно. В какой-то момент туфли стали ей совсем неудобны и она решила снять их на переходе, убедившись, что время у нее еще есть.

А дальше, по свидетельству очевидцев, все произшло очень быстро. На огромной скорости Яну на пешеходном переходе сбил водитель на внедорожнике. Видимо, осознав, что произошло, он предпочел скрыться с мест преступления. От полученных травм девушка скончалась в больнице. О происшествии написало британское издание The Sun.

По мнению ее подруг, водитель ехал с сильным превышением скорости. Сейчас полиция изучает записи с камер, чтобы найти виновника.

У девушки осталось двое детей.