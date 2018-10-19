Эксперт перечислил меры по предотвращению трагедий, подобных атаке в Керчи

Для предотвращения трагедий, подобных атаке в Керчи, необходимо принять комплекс мер, которые сведут к минимуму такие случаи. Так полагает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Самое важное - сделать соответствующие выводы, как минимизировать возможность подобных историй. Подчеркиваю, именно минимизировать. На сто процентов исключить их, к сожалению, невозможно. Мы никогда с вами соцучреждения, школы, детские сады, колледжи или больницы не превратим в режимные учреждения, мы никогда не сможем создать там уровень безопасности как в банках или следственных изоляторах. Здесь нужен целый комплекс работ», - заявил Цветков в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо изменить подход к подбору охраны в социальных объектах.

«Должна быть соответствующая профессиональная охрана. К сожалению, сейчас, разыгрывая конкурсы на охрану, учитывается цена. Опыт второстепенен, туда может прийти человек, которого никуда больше не взяли. И их практически не проверяют на педофилию, на наркотики и тому подобное. От этого надо уходить. И, с одной стороны, сама охранная отрасль должна регулировать и выявлять недобросовестных игроков на рынке, а с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что Росгвардия делает все возможное, чтобы регулировать качественно охранную отрасль. Но там еще очень много работы», - пояснил Цветков.

Чтобы пресечь подобные трагедии, уверен эксперт, необходимо вернуть в школы воспитательную составляющую.

«Школа отказалась от воспитания, институт отказался от воспитания, разрушен бесплатный внеурочный досуг молодежи. Наше предложение заключается в следующем: чтобы в каждой школе появился так называемый превентолог», - предложил Цветков.

В понимании эксперта, превентолог должен уделять внимание учащимся средней школы.

«В моем понимании, это должен быть офицер, человек, который отслужил в армии или проработал в правоохранительных органах, прошел обучение по повышению квалификации, в том числе по психологической составляющей. Это должен быть такой нормальный мужик, который ничем другим не занят, то есть отдельно выделенный человек, который в первую очередь занимался средней школой. Ведь с первого по четвертый класс у начальной школы достаточно высокий авторитет классного руководителя, она ими занимается. У старших классов уже сформированный характер, ЕГЭ, подготовка к институту и так далее. А средняя школа - это период, когда формируется характер ребенка. И если в школе будет человек, который будет понимать каждого этого ребенка, который будет понимать, чем он занимается после школы, что у него за семья. Он должен работать во взаимодействии со школьным психологом, совместно с органами прокуратуры, с участковыми, с подразделениями по делам несовершеннолетних. Он должен быть неравнодушным человеком. Это не стопроцентное решение проблемы. Но очень многих он наставит где-то на путь истинный, где-то в секцию запустит, где-то поговорит с его отцом», - объяснил Цветков.

Эксперт также призвал СМИ не публиковать дневники преступников. По его мнению, незрелые умы могут прочитать записки убийц и романтизировать их образ. В качестве примера Цветков привел дневники учеников школы Колумбайн в США, которые открыли огонь в столовой и убили 13 человек.

«Мое мнение, что если они оставляют записки, дневники, их ни в коем случае нельзя публиковать. Романтизация этих подонков и убийц, которые выходили и стреляли и уничтожали своих, тех людей, с которыми они бок о бок общались, недопустима. И когда СМИ распространяют такую информацию, больные мозги по-разному на нее реагируют. Этого нельзя допустить. То есть для меня это аутсайдеры, а для кого-то - романтические герои. У нас ведь всегда на миллионы наших граждан найдется один со странным восприятием мира, для которого они будут героями. И мы никуда от этого не уйдем», - пояснил эксперт.

Днем 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пронес в учебное заведение ружье и самодельные бомбы. Он устроил массовый расстрел, произвел взрыв, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек, десятки ранены.

Многие эксперты сравнили действие керченского стрелка с трагедией, потрясшей США в 1999 году. Тогда двое учеников выпускного класса совершили атаку на учебное заведение с применением самодельных бомб. Однако взрывные устройства не сработали из-за неправильно соединенных контактов. И тогда школьники начали расстреливать своих сверстников из огнестрельного оружия. В результате атаки погибли 13 человек.

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