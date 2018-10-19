Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Взрыв в колледже в Керчи ТЕГИ

Эксперт перечислил меры по предотвращению трагедий, подобных атаке в Керчи

Лина Давыдова
13:42 19.10.2018
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков рассказал о мерах, которые позволят предотвратить трагедии, подобные атаке на колледж в Керчи.
Фото: RF Investigative Committee, Twitter.com, Globallookpress

Для предотвращения трагедий, подобных атаке в Керчи, необходимо принять комплекс мер, которые сведут к минимуму такие случаи. Так полагает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Самое важное - сделать соответствующие выводы, как минимизировать возможность подобных историй. Подчеркиваю, именно минимизировать. На сто процентов исключить их, к сожалению, невозможно. Мы никогда с вами соцучреждения, школы, детские сады, колледжи или больницы не превратим в режимные учреждения, мы никогда не сможем создать там уровень безопасности как в банках или следственных изоляторах. Здесь нужен целый комплекс работ», - заявил Цветков в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо изменить подход к подбору охраны в социальных объектах.

«Должна быть соответствующая профессиональная охрана. К сожалению, сейчас, разыгрывая конкурсы на охрану, учитывается цена. Опыт второстепенен, туда может прийти человек, которого никуда больше не взяли. И их практически не проверяют на педофилию, на наркотики и тому подобное. От этого надо уходить. И, с одной стороны, сама охранная отрасль должна регулировать и выявлять недобросовестных игроков на рынке, а с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что Росгвардия делает все возможное, чтобы регулировать качественно охранную отрасль. Но там еще очень много работы», - пояснил Цветков.

Чтобы пресечь подобные трагедии, уверен эксперт, необходимо вернуть в школы воспитательную составляющую.

«Школа отказалась от воспитания, институт отказался от воспитания, разрушен бесплатный внеурочный досуг молодежи. Наше предложение заключается в следующем: чтобы в каждой школе появился так называемый превентолог», - предложил Цветков.

В понимании эксперта, превентолог должен уделять внимание учащимся средней школы.

«В моем понимании, это должен быть офицер, человек, который отслужил в армии или проработал в правоохранительных органах, прошел обучение по повышению квалификации, в том числе по психологической составляющей. Это должен быть такой нормальный мужик, который ничем другим не занят, то есть отдельно выделенный человек, который в первую очередь занимался средней школой. Ведь с первого по четвертый класс у начальной школы достаточно высокий авторитет классного руководителя, она ими занимается. У старших классов уже сформированный характер, ЕГЭ, подготовка к институту и так далее. А средняя школа - это период, когда формируется характер ребенка. И если в школе будет человек, который будет понимать каждого этого ребенка, который будет понимать, чем он занимается после школы, что у него за семья. Он должен работать во взаимодействии со школьным психологом, совместно с органами прокуратуры, с участковыми, с подразделениями по делам несовершеннолетних. Он должен быть неравнодушным человеком. Это не стопроцентное решение проблемы. Но очень многих он наставит где-то на путь истинный, где-то в секцию запустит, где-то поговорит с его отцом», - объяснил Цветков.

Эксперт также призвал СМИ не публиковать дневники преступников. По его мнению, незрелые умы могут прочитать записки убийц и романтизировать их образ. В качестве примера Цветков привел дневники учеников школы Колумбайн в США, которые открыли огонь в столовой и убили 13 человек.

«Мое мнение, что если они оставляют записки, дневники, их ни в коем случае нельзя публиковать. Романтизация этих подонков и убийц, которые выходили и стреляли и уничтожали своих, тех людей, с которыми они бок о бок общались, недопустима. И когда СМИ распространяют такую информацию, больные мозги по-разному на нее реагируют. Этого нельзя допустить. То есть для меня это аутсайдеры, а для кого-то - романтические герои. У нас ведь всегда на миллионы наших граждан найдется один со странным восприятием мира, для которого они будут героями. И мы никуда от этого не уйдем», - пояснил эксперт.

Днем 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пронес в учебное заведение ружье и самодельные бомбы. Он устроил массовый расстрел, произвел взрыв, а затем покончил с собой. В результате погиб 21 человек, десятки ранены.

Многие эксперты сравнили действие керченского стрелка с трагедией, потрясшей США в 1999 году. Тогда двое учеников выпускного класса совершили атаку на учебное заведение с применением самодельных бомб. Однако взрывные устройства не сработали из-за неправильно соединенных контактов. И тогда школьники начали расстреливать своих сверстников из огнестрельного оружия. В результате атаки погибли 13 человек.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.10.2018, 11:25
СК опубликовал видео с места взрыва в колледже Керчи
Дата19.10.2018, 06:21
Шойгу: сотрудничество РФ и КНР достигло одного из лучших периодов за всю историю
Дата18.10.2018, 01:57
Спорт без политики: россиянин и украинка взяли одну бронзу на двоих на юношеских Играх
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 12:11
Российские инженеры отправятся в изоляцию на целый год ради освоения Луны
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Взрыв в колледже в Керчи
13:42 В стране и мире
Видео
Эксперт перечислил меры по предотвращению трагедий, подобных атаке в Керчи
12:50 В стране и мире
мнение
Стрелял по своим: почему трагедию в Керчи практически невозможно было предотвратить
10:24 В стране и мире
Видео
В Крыму началось прощание с погибшими в колледже в Керчи
08:10 В стране и мире
Видео
В Керчи 19 октября простятся с жертвами трагедии в колледже
06:23 В стране и мире
Видео
Керченского стрелка похоронят в секторе кладбища для безродных
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:18 Армия
Видео
Герасимов наградил Главный центр связи Генштаба ВС РФ орденом Жукова
13:21 В стране и мире
Вячеслав Добрынин госпитализирован в Москве
13:04 В стране и мире
«Вопиющее самоуправство»: РПЦЗ не признала действия Константинополя по Украине
12:50 В стране и мире
мнение
Стрелял по своим: почему трагедию в Керчи практически невозможно было предотвратить
12:29 В стране и мире
Видео
Мосгорсуд оставил в СИЗО брата Кокорина
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Пассажиры лайнера опубликовали жуткие кадры последствий сильной турбулентности
Видео
Врач в Казахстане отказалась принять русскоговорящего ребенка
Злобная зубастая тварь: археологи обнаружили древнюю рыбу-убийцу
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.