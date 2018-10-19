Американский губернатор анонсировал новые антироссийские санкции

Губернатор штата Нью-Джерси демократ Филипп Мерфи заявил, что его партия готовит очередной пакет антироссийских санкций.

Мерфи отметил, что Россия, как считают американские демократы, «легко отделалась» санкциями, поскольку они не оказали на нее существенного влияния. Как он рассказал в интервью Handelsblatt, его однопартийцы уверены, что введенные Вашингтоном ограничения оказались недостаточными.

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции», - подчеркнул губернатор.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкнер заявил, что Соединенные Штаты планируют вводить санкции против РФ «раз в месяц-два», что «возымеет необходимый эффект».