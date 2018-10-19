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Мосгорсуд оставил в СИЗО брата Кокорина

Василиса Морозова
12:29 19.10.2018
Суд отказался отпускать из-под стражи младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Московский городской суд признал законным арест младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, которого обвиняют в побоях и хулиганстве.

«Постановление Тверского суда Москвы от 11 октября, которым в отношении Кокорина Кирилла избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря, оставить без изменений»,- сказано в решении суда.

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Защитник Кирилла Кокорина просил суд отменить решение суда первой инстанции и отменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО. По его словам, брат футболиста «домашний ребенок, которого взяли на мероприятие». Адвокат отметил, что данная ситуация не носит системный характер.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил под арестом полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря.  

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