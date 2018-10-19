Врач в Казахстане отказалась принять русскоговорящего ребенка

В Казахстане врач не приняла русскоговорящую семью, поскольку мать ребенка с острым отитом разговаривала с ней не по-казахски, а по-русски.

В Сети было опубликовано видео разговора с врачом, который произошел в городе Аркалык Костанайской области. Как пишет автор публикации, медработник Мольдыр Утебаева отказалась принять четырехлетнего ребенка и грубо разговаривала с его матерью.

На кадрах слышно, как женщина спрашивает: «То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?», на что врач говорит: «Да, уезжайте».