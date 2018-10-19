Пьяный мужчина взорвал фонтан в Львовской области

Мужчина, проживающий в городе Бобрка Львовской области, частично разрушил городской фонтан. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, 41-летний местный житель, будучи нетрезвым, бросил в фонтан гранату.

«Предварительно установлено, что фонтан был поврежден в результате взрыва гранаты РГД-5», - говорится в сообщении пресс-службы.

К счастью, никто из местных жителей, как и сам виновник происшествия, не пострадал. Однако подобный способ повеселиться дорого обойдется шутнику. Мужчину задержала полиция, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство». Она предусматривает до семи лет лишения свободы.