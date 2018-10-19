Лихач на Mercedes сбил 77-летнюю пенсионерку на скорости более 130 км/ч в Астрахани

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, сбившего пенсионерку на скорости более 130 километров в час. Как сообщает УМВД России по Астраханской области, 24-летний молодой человек управлял автомобилем Mercedes.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Яблочкова 17 мая. Местный житель за рулем Mercedes E 200 CGI сбил переходящую по регулируемому переходу пенсионерку.

«Женщина 1940 года рождения получила сочетанную тупую травму головы, шеи, туловища и конечностей с повреждением внутренних органов. От полученных травм пенсионерка, которая направлялась в организацию, где подрабатывала уборщицей, скончалась на месте», - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что в результате проведенной видеотехнической судебной экспертизы, проведенной по записям с камер наружного наблюдения, было установлено, что скорость движения иномарки составила более 130 километра в час. Таким образом мужчина превысил разрешенную скорость более чем в два раза.

Полиция выяснила, что ранее молодой человек шесть раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение скоростного режима. На машину лихача был наложен арест.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело в отношении жителя Астрахани с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.